Москва, 12 июля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Глава Росавиации Дмитрий Ядров прибыл на место крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров находится на месте катастрофы самолета Superjet 100. Там работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России — всего более 30 специалистов и семь единиц техники.

В ведомстве добавили, что в операции принимает участие поисково-спасательный вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля SSJ-100 упал в районе Коломны. Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта не было пассажиров. Там находились три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. Позже их гибель подтвердили. В оперативных службах отметили, что пилоты увели воздушное судно от жилых пунктов, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев оперативно выехал к месту крушения лайнера. Он сообщил, что, предварительно, на борту находились два пилота и штурман. Место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы, отметил глава округа.

Предварительно причиной крушения воздушного судна назвали отказ двигателя. Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным Объединённой авиастроительной компании, авария произошла с самолётом, выпущенным в 2014 году. Он выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту.