Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Экипаж разбившегося самолёта Sukhoi Superjet 100 увёл борт от населенных пунктов Апраксино и Малое Карасёво. Это позволило избежать жертв среди населения, заявили в оперативных службах.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Экипаж героически увел самолёт от жилых построек, дачных домов и СНТ», — отмечалось в сообщении.

В службах добавили, что действия экипажа позволили избежать жертв и разрушений на земле.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступило сообщение о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта не было пассажиров. Там находились лишь три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. Позже их гибель подтвердили.

На место происшествия выехал глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он сообщил, что, предварительно, на борту находились два пилота и штурман. Место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы, отметил глава округа. По его информации, точное место падения самолета — лесной массив вблизи деревни Большое Карасёво под Коломной.

Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые установят все обстоятельства аварии.

Предварительно причиной крушения воздушного судна назвали отказ двигателя. По данным Объединённой авиастроительной компании (ОАК), авария произошла с самолётом, выпущенным в 2014 году. Он выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту.