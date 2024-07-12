Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил в Telegram-канале, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино.

РИА Новости / Максим Блинов

«Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман», — написал он.

Гречищев добавил, что место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы. Также он попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что причины ЧП выясняются.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 июля стало известно, что оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолёта в Подмосковье. Отмечалось, что, предположительно, лайнер SSJ-100 упал в районе Коломны.

Все три члена экипажа упавшего в Московской области самолёта SSJ-100 погибли, сообщил Telegram-канал «112». Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. По словам представителя авиаслужб, самолёт выпустили в 2014 году и в 2015-м передали в компанию «Газпром-Авиа», которая была его единственным эксплуатантом.