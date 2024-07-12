Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Предварительной причиной падения самолёта Sukhoi Superjet 100 под Коломной мог стать отказ двигателя, сообщили в оперативных службах.

Zuma/TASS

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы», — заявили в службах.

Там отметили, что, вероятно, причина крушения техническая, но будут проверять и другие версии, включая действия пилотов.

По данным Объединённой авиастроительной компании (ОАК), авария произошла с самолётом, выпущенным в 2014 году. Воздушное судно выполняло перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. Специалисты разработчика и производителя будут содействовать в расследовании инцидента, сообщили в компании.

Там также добавили, что опытный «Суперджет» с импортозамёщенными системами уже проходит испытания в Жуковском. Сегодня, 12 июля, он завершил испытательный полёт и успешно сел на аэродроме Раменское.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступило сообщение о крушении, предположительно, лайнера SSJ-100 в районе Коломны.

Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта могло не быть пассажиров. Там находились лишь три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. Позже их гибель подтвердили. Отмечается, что самолёт упал во время тестового полета после планового ремонта. По данным СМИ, все двое пилотов и штурман погибли.

На место происшествия выехал глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он сообщил, что, предварительно, на борту находились два пилота и штурман. Место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы, отметил глава округа.

Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые установят все обстоятельства аварии.