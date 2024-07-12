Москва, 12 июля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Самолет «Сухой Суперджет 100» потерпел крушение в Московской области, предварительно, на борту не было пассажиров, только три члена экипажа, сообщили в экстренных службах.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что самолёт упал во время тестового палета после планового ремонта.

По данным СМИ, все двое пилотов и штурман погибли.

Согласно данным ресурса Flightradar, отследивающего передвижение воздушного транспорта, самолёт долго время кружил в районе Коломны.

В соцсетях местные жители, ставшие свидетелями крушения, рассказали, что экипаж сумел увести воздушное судно в лесной массив, подальше от домов. С места крушения поднимается густой чёрный дым, по всей видимости, самолёт взорвался и загорелся после падения.

Сотрудники экстренных служб следуют к месту происшествия, точное место крушения пока не установлено.