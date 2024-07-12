Астана, 12 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановили из-за санкций США против Московской биржи. Об этом 12 июля заявил глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Пока объединение мы не можем совершить — и даже думать об этом, потому что в KASE есть санкционные акционеры», — привело его слова агентство Kazinform.

Отмечается, что Московской бирже принадлежит 13% акций KASE. Ранее Нацбанк Казахстана предлагал Мосбирже выкупить эту долю.

Как ранее передавало ИА Регнум, Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил брокеров вывести из страны российские ценные бумаги. Согласно письму, предоставить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания депозитария клиенты должны до 1 августа 2024 года. Речь идёт о финансовых инструментах с российским ISIN (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги с префиксом RU).

Отмечалось, что это связано с санкциями, введёнными США 12 июня в отношении Мосбиржи и её структур, в том числе Национального расчётного депозитария.

Депутат Госдумы Николай Арефьев 11 июля заявил, что требование Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана к брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой республике.

12 июня минфин США ввёл санкции против Московской биржи. Также в чёрный список попали две её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа приостановила торги гонконгскими и американскими долларами и евро, а Банк России перешёл к новым правилам расчёта официального курса рубля к этим валютам.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках.