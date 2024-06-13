Вашингтон оригинально «поздравил» Москву с Днём России. 12 июня США ввели новые антироссийские санкции: в список попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур.

ИА Регнум

Под ограничениями, в частности, оказались компании «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «Уралвагонзавод», Амурский металлургический комбинат, «Русгаздобыча» и Белгородская судоверфь. Также американские власти ввели запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

«Министерство финансов США принимает радикальные новые меры, руководствуясь обязательствами «большой семерки» (G7) по усилению давления на Россию», — отмечается на сайте минфина США.

Под санкциями оказались граждане России, Белоруссии, Украины, Китая и ЮАР. Самым же резонансным стало включение в «чёрный список» Московской биржи и двух её дочерних компаний — Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). По мнению Вашингтона, их деятельность «способствует развитию российского военно-промышленного комплекса».

А уже 13 июня более чем на 40 позиций расширила антироссийский санкционный список Великобритания. Лондон не только присоединился к санкциям США против Московской биржи, НРД и НКЦ, но и наложил ограничения на Санкт-Петербургскую биржу.

«Курс останется единым и рыночным»

Вечером 12 июня Московская биржа сообщила, что со следующего дня из-за наложенных ограничений не будет проводить торги долларом и евро. При этом торговая площадка уточнила, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут идти по всем инструментам, исключая валютные пары с долларом и евро, а на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

В свою очередь руководство Банка России сообщило, что будет рассчитывать курс российского рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчёта.

Уточняется, что курсы евро и доллара США будут устанавливать в 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Кроме того, в Банке России отметили, что доллары и евро можно продолжать покупать и продавать через российские банки. Все средства граждан в иностранных валютах на счетах и вкладах остаются сохранными.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках.

Без паники

Наверняка на Западе рассчитывали, что новость о санкциях против Мосбиржи вызовет панику у россиян. Но просчитались. Да, уже 12 июня один из российских банков выставил курс «50 — 200»: по 50 рублей покупают доллары и евро, по 200 — продают. Но это единичный случай.

Хаоса на рынке не случилось в том числе потому, что санкции против Московской биржи и НКЦ ожидались уже вскоре после начала СВО. Заранее прорабатывались сценарии и работа в условиях ограничений.

Об этом еще в прошлом году говорила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ оценивает риски введения санкций в отношении Мосбиржи и знает, какие меры будут предприняты в этом случае. Сценарий альтернативного определения курсов валют был разработан и принят еще осенью 2022 года.

«Санкции не стали для России «холодным душем», — заявил ИА Регнум кандидат экономических наук Николай Кульбака, добавив, что в стране всё готово к выстраиванию новой системы определения курса рубля.

Новые ограничения можно назвать техническими санкциями, поясняет ИА Регнум доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев. Главное — не паниковать: именно массовая скупка долларов и евро россиянами может негативно повлиять на курс рубля.

«Я бы больше волновался по поводу других новостей. Например, на «дочек» наших банков в Китае наложили санкции. Вот это действительно новость, которая затрудняет торговлю с нашим восточным соседом», — сообщил Петр Арефьев.

Он допускает, что новые ограничения могут негативно повлиять на состояние и рост нашей экономики из-за тесных связей с Китаем.

Как санкции повлияют на простых россиян

Ничего шокирующего для жителей страны не произошло, но кое-что всё-таки изменится, прогнозирует Николай Кульбака. В ближайшее время возможны колебания курса валют, а позже, в силу того что издержки на валютные операции станут выше, рубль просядет.

«Я не думаю, что сильно, но, скорее всего, курс иностранных валют вырастет. Спустя несколько месяцев это может привести к тому, что импортные товары подорожают. Не сильно, но подорожают. Всё будет чуть-чуть похуже, но не смертельно», — заверяет собеседник ИА Регнум.

Объективных предпосылок для девальвации рубля сейчас нет, говорит Пётр Арефьев. Что же касается небольших корректировок курса, это может оказать и позитивный эффект: будет возможность сверстать госбюджет и уменьшить его дефицит, а также сделать наши товары более конкурентоспособными на международном рынке, поясняет Арефьев.

Доллары и евро в России не отменят, прямо отвечает ИА Регнум финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Дефицита валюты из-за санкций США тоже не будет.

«Дело в том, что Московская биржа — это только площадка, на которой происходят обменные операции, не более того. Это важный инструмент, но надо понимать, что это просто обменная площадка», — заявил эксперт.

Что касается возможной тревоги россиян по поводу сделок с долларом и евро на внебиржевом рынке, то, отмечает Беляев, это вполне легальная площадка, только управляющаяся другими регулятивными нормами.

«Кстати, в большинстве стран с развитой экономикой валютно-обменные операции происходят не на бирже, а на внебиржевом рынке», — добавил аналитик.