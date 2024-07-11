Астана, 11 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Владельцам российских ценных бумаг следует вывести их из номинального держания Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане. Такая просьба содержится в письме одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов, который ссылается на рекомендации от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Казахстана.

Согласно письму, предоставить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания депозитария клиенты должны до 1 августа 2024 года. Речь идёт о финансовых инструментах с российским ISIN (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги с префиксом RU), сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что это связано с санкциями, введёнными США 12 июня в отношении Мосбиржи и её структур, в том числе Национального расчётного депозитария (НРД).

Также указано, что лицензия Управления по контролю за иностранными активами минфина США на завершение операций с НРД действует до 13 августа, а казахстанскому депозитарию нужно время для исполнения заявок.

Эксперты предположили, что казахстанская структура следует рекомендации европейского депозитария Euroclear, с которым у неё установлен мост. Не исключено, что аналогичные требования Euroclear разослал и в другие страны, где могут держать российские бумаги.

Точный объём российских ценных бумаг, которые хранятся в Казахстане, неизвестен. По оценке Bloomberg, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры провели сделок с российскими облигациями федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,4 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня минфин США ввёл санкции против Московской биржи. Также в чёрный список попали две её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа приостановила торги гонконгскими и американскими долларами и евро, а Банк России перешёл к новым правилам расчёта официального курса рубля к этим валютам.

А уже 13 июня более чем на 40 позиций расширила антироссийский санкционный список Великобритания. Лондон не только присоединился к санкциям США против Московской биржи, НРД и НКЦ, но и наложил ограничения на Санкт-Петербургскую биржу.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках.

В Казахстане с 27 февраля банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир». Клиентам было рекомендовано производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из «Цифра Банка». Как заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с ИА Регнум, такое решение финансовая организация приняла из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб.

Также с 27 февраля обслуживание карт российской платежной системы «Мир» прекратил крупнейший банк Казахстана Halyk Bank.