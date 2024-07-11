Москва, 11 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Требование Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана к брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой республике. Об этом 11 июля заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

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«Экономика Казахстана пострадает. Если выводить активы, значит, чем-то придется эти пустоты замещать. Так что тут удар не только по России, но и по самому Казахстану», — привела его слова Lenta.ru.

По его словам, требование о выводе российских ценных бумаг чревато трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.

Депутат добавил, что в этой ситуации виноват не Казахстан, а санкции.

Как ранее передавало ИА Регнум, Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил брокеров вывести из страны российские ценные бумаги. Согласно письму, предоставить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания депозитария клиенты должны до 1 августа 2024 года. Речь идёт о финансовых инструментах с российским ISIN (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги с префиксом RU).

Отмечалось, что это связано с санкциями, введёнными США 12 июня в отношении Мосбиржи и её структур, в том числе Национального расчётного депозитария.