Москва, 12 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета страны на 2024 год. Согласно документу, расходы увеличат на 522 миллиарда рублей, а дефицит — до 1,1% ВВП. Закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

GLOBAL LOOK PRESS

Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в итоге составит 37,182 трлн рублей. Доходы снижаются на 3 млрд рублей — до 35,062 трлн рублей. В результате дефицит бюджета планируют на уровне 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП). В действующем законе закладывали дефицит в 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП).

Также поправки увеличивают до 26,68 трлн с 26,637 трлн рублей верхний предел государственного внутреннего долга, а внешний снижают до 63 млрд долларов (или 56,7 млрд евро) с 64 млрд долларов (или 57,6 млрд евро).

Причиной увеличения расходов стала реализация послания президента Федеральному собранию — на 159 млрд, а также отдельных поручений президента и премьера — в объеме 179 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент обратился с посланием к Федеральному собранию. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы он назвал поддержку семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержку молодёжи.

Российский лидер поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Глава государства объявил, что в России запустят пять новых нацпроектов. Одним из них станет нацпроект «Семья». В его рамках будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Также до конца 2030 года таким регионам направят не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить собственные программы поддержки семей.

Также он заявил, что действие семейной ипотеки продлевается до 2030 года. Президент поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Он подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

Программа создания в России университетских кампусов будет расширена. Всего планируется построить 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал глава государства.