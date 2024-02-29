Москва, 29 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства заявил 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию.

Егор Алеев/ТАСС

«В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», — заявил президент.

В этой связи глава государства добавил, что Россия будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей. Путин назвал поддержку семей с детьми фундаментом. Как подчеркнул российский лидер, большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Помимо этого, президент отметил, что для достижения роста рождаемости будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования, а также регионального и экономического развития.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин призвал наращивать работу по поддержке семьи, материнства и детства. Глава государства отметил, что на рынке труда в России не хватает 2,5 млн человек. Он назвал очевидным, что для решения этой проблемы нужно добиваться роста рождаемости.

Российский лидер также в январе подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи — семьи с тремя и более детьми.

Помимо этого, во время поездки на Чукотку Путин заявил, что в семье чрезвычайно важна роль отца. При этом президент поручил правительству проработать вопрос оказания социальной поддержки многодетным отцам.

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Президент неоднократно отмечал, что поддержка семей является одной из приоритетных задач государства. Пособия, выплаты и помощь россиянам предоставляются на каждом этапе — от рождения ребенка до его совершеннолетия. В 2024 году объём поддержки, как обещал президент, только увеличится.