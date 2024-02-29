В России выделят 400 млрд рублей на новые университетские кампусы
Путин сообщил о выделении 400 млрд рублей на создание университетских кампусов
Москва, 29 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Программа создания в России университетских кампусов будет расширена, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Всего будет построено 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал президент.
«Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать ещё раз. Предлагаю в этой связи расширить эту программу (строительства кампусов — Прим. ред.) и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. И выделить на эти цели придётся около 400 миллиардов рублей, из федерального бюджета, естественно», — сказал Владимир Путин.
В соответствие с действующей программой в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тысяч студентов и аспирантов.
Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля на совещании, посвящённом федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов, президент заявил, что соответствующая программа наверняка будет продлена. Это важное решение в развитии образовательной инфраструктуры, отметил глава государства.
4 февраля президент заявил, что федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов регионам «со скромными бюджетами». В качестве примера он привёл ситуацию в Великом Новгороде.