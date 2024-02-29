Москва, 29 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Программа создания в России университетских кампусов будет расширена, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Алексей Майшев

Всего будет построено 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал президент.

«Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать ещё раз. Предлагаю в этой связи расширить эту программу (строительства кампусов — Прим. ред.) и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. И выделить на эти цели придётся около 400 миллиардов рублей, из федерального бюджета, естественно», — сказал Владимир Путин.

В соответствие с действующей программой в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тысяч студентов и аспирантов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля на совещании, посвящённом федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов, президент заявил, что соответствующая программа наверняка будет продлена. Это важное решение в развитии образовательной инфраструктуры, отметил глава государства.

4 февраля президент заявил, что федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов регионам «со скромными бюджетами». В качестве примера он привёл ситуацию в Великом Новгороде.