Москва, 29 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Действие семейной ипотеки продлевается до 2030 года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал Путин.

Президент поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Он подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 января заявлял, что правительство сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка. Президент сообщил, что расходы на то, чтобы субсидировать льготную ипотеку, выросли вдвое, но отменять программу не будут.

В феврале вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о планах продлить льготную семейную ипотеку в России. Срок действия программы «Семейная ипотека», по прежним планам, завершается летом 2024 года. Планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах России, добавил он.