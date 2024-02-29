Москва, 29 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи. Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности он отметил, что подлиной элитой России являются те, кто служит стране.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

К таким членам общества президент отнёс не только военнослужащих, но и тружеников — надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность людей.

Путин заявил, что слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями», теми, кто набил карманы во время эпохи 1990-х годов.

«Они — точно не элита», — подчеркнул глава государства.

Также в рамках послания Путин сообщил о появлении новых национальных проектов.

«Каждое Послание Федеральному Собранию — это прежде всего взгляд в будущее», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, реализовать всё задуманное можно только всем вместе.

«Всё преодолеем, всё сможем» — сказал Путин. В заверение он поблагодарил граждан России за солидарность и надёжность.

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Вооружение

В своём послании 2024 года Путин вернулся к своему знаменитому выступлению 2018 года, в котором рассказывал о перспективных комплексах вооруженийю. Теперь же глава государства констатировал, что всё о чём он говорил тогда — достигнуто либо на стадии завершения.

Так, испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики — пояснил Путин. Он также пообещал продемонстрировать МБР «Сармат» на боевом дежурстве и отметил необходимость выстроить эффективную экономику вооруженных сил.

На боевом держурстве уже и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард», которые западные аналитики и СМИ в 2018 году сочли выдумкой. Кроме того, уже используются гиперзвуковые комплексы «Циркон», о которых в 2018 году даже речь не шла.

Вместе с тем заявления США о планах размещения Россией ядерного оружия в космосе глава государства назвал «вбросом», напомнив, что с 2008 года у США есть предложения России по неразмещению оружия в космосе, и именно американцы эти документу уже много лет игнорируют.

СВО и армия

Говоря о специальной военной операции (СВО) на Украине, Путин напомнил, что её поддержало абсолютное большинство россиян.

«Вся страна сплотилась в вопросах защиты страны», — отметил глава государства, попросив все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи участников СВО.

Участвуя в спецоперации, вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт, считает президент.

«Мы видим где и какие у нас есть проблемы, понимаем что нужно делать. Работа направлена на повышение ударной мощи армии и флота. Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно», — сказал глава государства.

Рассуждая о роли участников СВО в обществе, Путин подчеркнул, что ветераны спецоперации должны стать, в том числе, элитой страны.

«Подлинная настоящая элита это те, кто служит России, это труженики и воины, а не те, кто в 90-х набил карманы», — заявил президент, предложив запустить новый кадровый проект «Время героев». Его участники смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах РФ.

Российский лидер считает, что российские военнослужащие должны впоследствии выходить на первые роли в образовании, в госкомпаниях и других сферах.

«Таким людям, которые переживают за Россию и живут её судьбой, можно передать Россию», — считает президент.

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«Семья» и другие новые нацпроекты

Пять новых нацпроектов запустят в России, объявил Путин в послании Федеральному собранию. Одним из них станет нацпроект «Семья». В его рамках будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Также до конца 2030 года таким регионам направят не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Чтобы решить вопрос с жильём, программу семейной ипотеки продлят до 2030 года. Особое внимание планируется уделить семьям с детьми до шести лет — для таких семей ставка по ипотечному кредиту будет 6%.

Также продлевается погашение государством части ипотечного кредита — 450 тыс. рублей до 2030 года, а налоговый вычет на второго ребёнка будет увеличен в два раза — до 2,8 тыс. рублей в месяц, а на третьего и каждого последующего — до 6 тыс. рублей в месяц.

По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. О новом национальном проекте «Семья» президент сказал, оповестив присутствующих, что с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%.

Помимо нацпроекта «Семья» глава государства поручил до конца 2024 года запустить ещё четыре новых. Так, «Молодёжь России» направлен на поддержку советников директоров по воспитательной работе, а также классных руководителей в небольших городах. В рамках нацпроекта «Кадры» отремонтируют здания учреждений среднего и профессионального образования, общежития, построят не менее 40 студенческих городков. Проект «Экономика данных» обеспечит поддержку компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают ПО. А «Продолжительная и активная жизнь» качественно изменит жизнь старшего поколения и увеличит её продолжительность.

«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+», — сказал глава государства.

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Экономика, инвестиции и сберегательный сертификат

Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятая в мире, известил президент.

«Темпы и качество роста позволяют утверждать, что в ближайшей перспективе мы войдём в четверку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан», — подчеркнул глава государства, сказав, что к 2030 году необходимо выйти на уровень импорта не более 17% ВВП.

По оценке главы государства, доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта — не менее чем на две трети. На 40% должен увеличиться уровень валовой добавочной стоимости для предприятий, занятых в сферах переработки, сказал Путин. По его словам, будет расширяться программа «Промышленной ипотеки».

Также, российский лидер считает, что до 2030 года нужно дополнительно создать в РФ не меньше 100 технопарков, а объём инвестиций в ключевых отраслях к этому периоду должен прибавить 70%.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — подчеркнул Владимир Путин.

Он счёл необходимым запустить новый инструмент — сберегательный сертификат. Этот финансовый инструмент, по словам Путина, будет безотзывным.

«Банки смогут предлагать клиентам более выгодный процентный доход. Будут застрахованы государством накопления в негосударственных пенсионных фондах на сумму до 2,8 млн рублей. До 1,4 млн рублей будут застрахованы индивидуальные инвестиционные счета», — пояснил глава государства.

Он также призвал бизнес не выводить средства за рубеж.

«Вкладывать средства нужно в Россию. Самая надежная защита капиталов бизнеса — наша сильная, суверенная страна», — отметил российский лидер.

Говоря о сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), он отметил, что в 2023 году зарегистрировано 1 млн новых компаний, и что это самый высокий показатель за последние пять лет.

«Нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса», сказал Путин.

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Новые доплаты и рост МРОТ

С 1 сентября 5 000 рублей дополнительная выплата предусмотрена для всех советников директоров по воспитательной работе, с 1 марта вдвое увеличить до 10 000 рублей выплаты по классному руководству в школах и кураторству в ссузах.

«Отдельный вопрос — это создание дополнительной мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста. При этом целевым образом выделим более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов», — отметил Владимир Путин.

Также он проинформировал о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей — это отразится на росте зарплат бюджетников и пособий», — пояснил российский лидер.

Также он предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей вузов. Путин считает справедливым и увеличение зарплаты специалистам в сфере охраны лесов — он напомнил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается.

Новшества в образовании и науке

Не дело, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое, считает президент. В таком случае, по его словам, родители вынуждены нанимать репетиторов. Коллегам из правительства Владимир Путин дал поручение, по совершенствованию механизма ЕГЭ.

«Предлагаю дать выпускникам второй шанс. По выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать один из предметов», — заявил глава государства.

Также он считает необходимым повысить качественный потенциал высшей школы.

«До 2030 года построим 40 университетских кампусов. На эти цели выделим около 400 млрд рублей», — пояснил Путин. Он подчеркнул, что до 2028 года стране предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

Россия также заинтересована в эффективной подготовке научных кадров.

«Отечественная научная инфраструктура — наше мощное конкурентное преимущество», — сказал президент, проинформировав о продлении ещё на шесть лет программы «Приоритет 2030», поддерживающий российские вузы.

Реакция на послание в России и за рубежом

Более, чем двухчасовое послание президента РФ Владимира Путина стало предметом для изучения экспертами и политологами. Глава государства выдал большое количество смыслов, идей, инициатив и предложений по разным направлениям.

«Послание президента было масштабным, фундаментальным, программным, ни одна тема не осталась без внимания», — подчеркнула спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все ресурсы для реализации поручений президента РФ просчитаны. По его словам, Минфин будет работать с бизнесом и законодателями, чтобы представить предложения по налогам и источники средств для реализации послания.

По оценке сенатора Алексея Пушкова, внешнеполитическая часть послания президента не понравится западным руководителям.

«Впрочем, внутренняя часть тоже, поскольку это послание руководителя страны, находящейся на подъеме. Это означает, что стратегия Запада, направленная против России, несостоятельна и бесперспективна. Вот главный вывод, который должен сделать для себя Запад», — считает политик.

«Очень здорово, что сейчас можно развиваться по системным направлениям, которые озвучил сейчас президент. Это как раз очень широкий спектр возможностей, которых раньше у регионов не было», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

«Владимир Путин подошел комплексно к проблемам, которые ранее или решались локально, или результаты по ним не стали масштабными в размерах всего государства. Новые национальные проекты — это попытка найти новый подход к прежним вопросам», — рассуждают авторы популярного Telegram-канала «Сибиряк».

Не осталась в стороне и западная пресса. Из-за успеха ВС РФ на Украине российский президент чувствует себя увереннее, чем год назад, считают в Le Parisien.

Слова Путина о том, что Россия «даст отпор» и «победит» НАТО на территории альянса в ответ на угрозу расширения, вызывают серьёзные опасения ядерной войны, пишет The Guardian.

Al Jazeera приводит слова Путина о суровых последствиях для всех, кто попытается вторгнуться в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, обращение главы государства 29 февраля 2024 года — 19-е по счету, проходило в Гостином Дворе. Послание к Федеральному Собранию президент оглашает каждый год, исключения были только в 2017-м и 2022 году.

В 2023 году глава государства обратился к парламенту 21 февраля. Во время послания Путин объявил о приостановке договора ДСНВ, мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной».

Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил 29 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков.