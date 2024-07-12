Москва, 12 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры удара истребителей-бомбардировщиов Су-34 по подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано 12 июля в Telegram-канале ведомства.

Виталий Тимкив/РИА Новости

На кадрах ― выход экипажей самолётов выходят на задание. После взлёта с аэродрома базирования истребители выпустили несколько фугасных авиабомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции и нанесли точные удары по обозначенным целям.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 12 июля сообщили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

В ведомстве уточнили, что удар российские военные нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ — 500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

10 мая стало известно, что российская авиация сбросила три ФАБа на цели ВСУ в посёлке Нью-Йорк (бывшее Новгородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком. Удары ВКС России уничтожили позиции украинской армии, где противник концентрировал силы.

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС 31 мая уничтожили опорный пункт ВСУ, где находились украинские военные.

Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне ответственности группировки войск «Восток» 10 июня высокоточным авиаударом уничтожил опорный пункт ВСУ. Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Также экипаж уничтожил живую силу ВСУ.