Донецк, 12 июля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России поразили замаскированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск «Запад», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиабомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения информации об уничтожении целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили в зоне спецоперации до 460 военнослужащих ВСУ. Также украинские войска потеряли один танк, три бронетранспортёра, в том числа два M113 американского производства, 155-миллиметровую гаубицу М198, САУ «Гвоздика», орудия Д-30 и «Мста-Б» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».