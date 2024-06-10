Москва, 10 июня, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне ответственности группировки войск «Восток» высокоточным авиаударом уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины, сообщило Министерство обороны.

Кадр из видео

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечалось, что также экипаж уничтожил живую силу ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как военные перед вылетом проверили закреплённые снаряды, после чего Су-34 поднялся в воздух с аэродрома базирования. После этого последовали кадры с бомбардировщика в момент запуска авиабомбы.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 мая стало известно, что российская авиация сбросила три ФАБа на цели ВСУ в посёлке Нью-Йорк (бывшее Новгородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком. Удары ВКС России уничтожили позиции ВСУ, где враг концентрировал силы.

В конце мая истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили украинский опорный пункт с военными. Для поражения цели использовали неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

9 июня сообщалось, что группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в зоне её ответственности до 140 военных и танк. Кроме того, российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».