Донецк, 10 июня, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Мощные удары российских военных авиабомбами уничтожили вражеские позиции в посёлке Нью-Йорк в ДНР. Об этом 9 июня сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум Фугасная авиационная бомба ФАБ

«Авиация ВКС России снова атакует авиабомбами Нью-Йорк (бывшее Новгородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком, где враг концентрирует силы», — написали авторы.

Отмечается, что удар одновременно наносился тремя ФАБами.

Посёлок Нью-Йорк основали в конце 18-го века эмигрантами из Германии, именно тогда он получил своё название. В 1951 году его переименовали в Новгородское, обратное переименование произошло в 2021 году.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили украинский опорный пункт с военными. Для поражения цели использовали неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением, заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов. Авиабомбу оборудовали специальным модулем, чтобы она могла планировать в воздухе после запуска с самолёта. По словам Болвинова, такое вооружение против ВСУ применялось впервые.

29 апреля американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, отметило издание.