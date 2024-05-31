Москва, 31 мая, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили опорный пункт ВСУ, где находились украинские военные. Об этом 31 мая сообщило Министерство обороны России.

Валентин Капустин/РИА Новости

Ведомство разместило в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами боевой работы российских лётчиков.

Военные использовали для поражения цели неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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Как сообщало ИА Регнум, в середине января бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он уточнил, что речь идёт о авиабомбах ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-5000.

По словам Старикова, Россия имеет десятки тысяч таких боеприпасов. Он назвал это обстоятельство очень серьёзным. Экс-полковник напомнил, что планирующие авиабомбы способны атаковать цели, не входя в зону работы вражеской ПВО.

22 марта госкорпорация «Ростех» объявила, что многократно увеличила производство ФАБ-500. В организации отметили, что это стало возможно благодаря расконсервации мощностей.

Кроме того, такому результату способствовали техническое перевооружение и модернизация производственных линий изготовления артиллерийских и авиационных снарядов с использованием современного высокотехнологичного оборудования. В «Ростехе» добавили, что также в два раза нарастили выпуск бомб ФАБ-1500.