Вашингтон, 12 июля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Вопросом о реакции США на возможную поставку российского вооружения на Кубу задался после оскорблений президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди — младший. Соответствующую публикацию политик разместил 11 июля у себя в соцсети Х.

ИА Регнум Байден, НАТО

«Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?» — задал риторический вопрос Кеннеди-младший.

Как пояснил политик, не так важно, что Байден путает имена Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, значительно важнее, что американский лидер прекрасно понимает, что своими заявлениями он «продаёт войну».

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские власти решили выделить Украине новый пакет помощи на $225 млн, в который войдёт батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и снаряды для зенитной системы NASAMS. В Пентагоне отметили, что с начала правления в США президента Байдена Вашингтон предоставил военную помощь Киеву более чем на $54,4 млрд.

В итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне участники встречи также заявили о намерении подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией до следующего саммита, а также о намерении в течение 2025 года предоставить Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи.

Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ по территории России. Без участия США ракеты, поставленные Украине, не долетели бы до целей на российской территории.

Лавров напомнил, что президент РФ уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от американцев. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.