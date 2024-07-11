Вашингтон, 11 июля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса планируют до начала следующего саммита НАТО в 2025 году подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной 10 июля.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО 75 лет

«К нашему следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учётом меняющейся обстановки в области безопасности», — говорится в документе.

Участники саммита также выразили решимость в плане продолжения сдерживания и противодействия России. При этом, по мнению самих же стран НАТО, альянс якобы не представляет угрозу для РФ.

В декларации уточняется, что саммит НАТО в 2025 году пройдёт в Гааге (Нидерланды), а в 2026 году — в Турции.

Как передавало ИА Регнум, страны — члены НАТО также заявили, что Китай, углубляющий стратегическое партнёрство и развивающий экономические связи с Россией, якобы создаёт угрозу безопасности. В посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя данный пункт декларации, подчеркнули, что Пекин выступает против упоминания себя в каких-либо документах НАТО в качестве «угрозы» и призывает США отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий в пользу конструктивных мер для восстановления глобальной безопасности.

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в котором подчеркнули, что США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Кроме того, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Глава государства также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.