Москва, 7 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Совершенно ясно, что без участия США поставленные Украине ракеты не долетели бы до российских регионов, и в Вашингтоне это понимают. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на видео, опубликованном 7 июля в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от американцев.

«Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединённых Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — сказал Лавров.

По его словам, в США и других странах НАТО продолжают заявлять, что якобы никак не участвуют в конфликте с Россией, однако это «плохая мина при плохой игре», и говорящие прекрасно это понимают.

Путин заявил, что Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием. О том, как именно, станет известно в обозримом будущем, добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. В результате погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей, ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России заявило, что США ответственны за гибель людей в результате ракетной атаки, так как ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а американские военные вводят полётные задания на пуск ракет, используя данные спутниковой разведки.

С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал ответы представителей США заезженными отговорками.

24 июня посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД и объявили демарш в связи новым кровавым преступлением киевского режима, который Вашингтон вооружает и опекает. В тот же день исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс сообщил, что Вашингтон сожалеет о жертвах, и заявил, что Украина якобы «дисциплинированно» использует предоставляемые Западом военные средства.