Лондон, 11 июля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Страны, передавшие Киеву истребители F-16, обсуждают варианты по применению указанных самолётов для ударов по территории России. Об этом сообщила 11 июля газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

Global Look Press

Журналисты также уточнили, что нидерландский премьер-министр Дик Схоф в ходе саммита НАТО в Вашингтоне пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что королевство не будет ограничивать Украину в использовании переданных F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня стало известно о том, что Нидерланды собрались передать Киеву 24 истребителя F-16. Власти королевства заявили, что Киев сможет использовать эти боевые машины для ударов по целям на российской территории.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что истребители F-16, которые Нидерланды решили поставить Киеву, не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта.

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака предупредил, что аэродромы в странах ЕС с американскими истребителями F-16, переданными Украине, станут законными целями для России. Он также предположил, что власти США и страны Европы, принимая подобные решения, вероятно, желают своим гражданам гибели.

10 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и их союзники в настоящее время отправляют Украине истребители F-16, на которых ВСУ смогут летать уже этим летом. Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне призвал Запад передать украинским военным ещё 128 истребителей F-16, сверх тех, которые уже обещаны Киеву.