Вашингтон, 10 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Аэродромы в странах ЕС с американскими истребителями F-16, переданными Украине, станут законными целями для России. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X (бывший Twitter).

United States Air Force

Ранее начальник авиации командования военно-воздушных сил (ВВС) ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Киев планирует разместить за границей часть полученных самолётов F-16.

«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями», — отметил Барака.

Политик также напомнил, что НАТО может задействовать пятую статью своего устава в случае ответных шагов РФ и классифицировать реакцию Москвы как нападение на альянс. Правозащитник предположил, что американские и европейские власти, принимая такие решения по F-16, вероятно, желают гибели своим гражданам.

Как сообщала ИА Регнум, 6 июня газета Politico распространила информацию о том, что Киев может получить более 60 самолётов F-16 уже этим летом. Их передадут Украине Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.

В публикации также говорилось, что Киев потребовал от Вашингтона и других стран начать программу подготовки лётчиков ВСУ к боевому применению указанных истребителей. Кроме того, в статье напомнили, что Украина заявляла о 30 пилотах, готовых начать обучение в США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 мая предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву F-16 как преднамеренный сигнал в ядерной сфере. Он подчеркнул, что эти самолёты долгое время использовались как основное средство доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Украине не отразятся на ситуации в зоне спецоперации, поскольку указанные боевые машины будут уничтожаться, как и другая западная техника, полученная ВСУ. Российский лидер также добавил, что эти самолёты станут законной целью, если их направят против РФ с аэродромов третьих стран.

Уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 млн рублей за первый уничтоженный F-16.