Амстердам, 3 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Нидерланды намерены передать Киеву 24 истребителя F-16, эти самолёты могут использоваться для ударов по целям на территории России, заявила и. о. главы минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете Politico.

TASS/IPA via ZUMA Press

«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли в случае других поставленных возможностей, который заключается в следующем: как только мы передаём вооружения Украине, она может сама ими распоряжаться», — сказала она.

Оллонгрен добавила, что Нидерланды не вводят ограничения на применение истребителей.

Похожее заявление сделал 30 мая и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для ударов по России. А бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что Бельгия не разрешит применять за пределами территории Украины свою военную технику, включая истребители F-16.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня стало известно, что первый офицер военно-воздушных сил (ВВС) Греции прибыл в Киев, чтобы в качестве инструктора готовить украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16, переданными Украине состоящими в НАТО странами.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву самолётов F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.