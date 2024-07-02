Москва, 2 июля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Истребители F-16, которые Нидерланды разрешили поставить Киеву, не повлияют на баланс сил на украинском театре военных действий. Об этом 2 июля заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что министр внешней торговли и сотрудничества дал разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи двигателей к ним. По её словам, первые F-16 скоро прибудут на Украину.

Матвийчук отметил, что власти Нидерландов выдали разрешение на поставку 24 истребителей F-16 ВСУ под давлением Вашингтона. Военный эксперт считает, что Запад пошёл на поводу у главы киевского режима Владимира Зеленского и решил удовлетворить его амбиции.

«В действиях Запада нет искреннего желания помочь Украине, он просто отправляет туда ненужное ему старьё, которое в ближайшее время превратится в металлолом. Утилизация этих самолётов в Европе обойдётся очень дорого, поэтому их отдают Киеву. В то же время Нидерланды заказали у США истребители пятого поколения F-35», — пояснил он.

С точки зрения военного искусства, 24 самолёта F-16 — это эскадрилья, которая не сможет изменить ход боевых действий и бороться с военно-космическими силами России в воздухе. Для этого у противника должно быть не менее 250-300 самолётов различных типов. А такого количества самолётов ВСУ никогда не получит, добавил Матвийчук.

Он предположил, что эти самолёты могут стать носителями ракет типа Storm Shadow и SCALP-EG. На Украине готовили для них два военных аэродрома: в Староконстантинове и Миргороде. По этим аэродромам российская армия уже нанесла удары, уточнил военный эксперт.

«Самолёты F-16 должны работать вместе с единой системой противовоздушной обороны НАТО или США. Но этих систем нет на Украине. Неизвестно, кто их будет прикрывать. Целеуказания этим самолётам будут давать космические силы США, которые уже получили несколько предупреждений от России. Вероятно, управлять этими самолётами будут американские или натовские лётчики. Однако эти самолёты не изменят баланса сил на украинском театре военных действий», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 июля проинформировал, что за минувшие сутки российские военные поразили девять самолётов Воздушных сил Украины. Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, ещё два украинских самолёта — МиГ-29 и Су-27 — были сбиты средствами российской ПВО.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 625 самолётов и 276 вертолётов Воздушных сил Украины.

2 июля в Министерстве обороны РФ информировали, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара российским военным удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Американский журнал Forbes в связи с этим отметил, что уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 означает для ВСУ критические потери. По оценке издания, в тот день «потрёпанные украинские ВВС» понесли одну из самых значительных утрат. Уничтоженные самолёты находились на открытом месте в опасной близости от линии фронта, на что сразу же поспешили указать офицерам ВСУ украинские блогеры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 30 мая российские военные нанесли не менее пяти ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области, в котором расположен военный аэродром ВСУ.