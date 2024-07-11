Вашингтон, 11 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Истребители F-16, которые запад передаст Украине, будут базироваться на территории страны, заявил 11 июля на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

ИА Регнум

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине», — сказал он.

По его словам, США ожидают, что самолёты начнут использовать для защиты Вооружённых сил Украины на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Салливан уже утверждал, что поставленные Украине истребители F-16 разместят на контролируемой Киевом территории. Он уточнил, что это подтверждается в договоре о безопасности между США и Украиной.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Пресс-служба Белого дома также распространила заявление, в котором говорится, что Запад намерен предоставить Украине «целые эскадрильи» истребителей F-16 для наращивания её военно-воздушного потенциала.

В декабре 2023 года МИД России заявил, что использование военных баз Польши, Румынии или Словакии для взлёта с них американских военных самолётов будет равносильно участию этих стран в конфликте на Украине. Подобные действия вынудят Россию принять ответные меры, заявил на форуме ОБСЕ глава российской делегации Константин Гаврилов.

Президент России Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств. А военный эксперт Анатолий Матвийчук позднее отметил, что обещанные Украине Нидерландами истребители не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта.