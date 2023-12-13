Вена, 13 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Использование военных баз Польши, Румынии или Словакии для взлёта с них американских военных самолётов будет равносильно участию этих стран в конфликте на Украине, заявил 13 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Airman 1st Class Albert Morel, A/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он указал на высказывания о планах использовать аэродромы в Польше, Румынии и Словакии для взлётов F-16, поскольку авиабазы на Украине сильно пострадали.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — заявил Гаврилов.

Российский дипломат назвал политику США и их союзников агрессивной и обратил внимание на то, что страны НАТО уже не пытаются скрывать свои намерения за фразами об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российской системе ПВО понадобится около 20 дней, чтобы сбить все F-16, которые Запад пообещал Киеву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 6 декабря заявила, что F-16 будут законной целью для российских военных, если истребители передадут Киеву. Обещания передать ВСУ F-16 дали пока Дания и Нидерланды. США одобрили эту передачу.