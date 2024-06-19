Вашингтон, 19 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Переданные Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Georg Wendt/Global Look Press

«План заключается в том, чтобы разместить F-16 на территории Украины. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и (глава киевского режима Владимир) Зеленский, этот момент подтверждается», — сказал он в эфире телеканала PBS.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт передачу от Дании американских истребителей F-16. На Западе же подчёркивают невозможность поставок Киеву таких самолётов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

До этого издание Defense News написало, что 11 стран НАТО взяли на себя ответственность за обучение украинских пилотов ещё год назад, на саммите альянса в Вильнюсе. Однако программа и качество обучения ВСУ оставляют желать лучшего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Украине не отразятся на ситуации в зоне спецоперации, поскольку указанные боевые машины будут уничтожаться, как и другая западная техника, полученная ВСУ. Российский лидер также добавил, что эти самолёты станут законной целью, если их направят против РФ с аэродромов третьих стран.