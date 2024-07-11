Анкара, 11 июля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Турция не будет участвовать в конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что Анкара с самого начала заявила, что не станет стороной конфликта.

«Наша позиция исключительно в пользу мира. Решение заключается не в большем кровопролитии и страданиях, а в прочном мире, достигнутом путём диалога», ― подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что Анкара ведёт диалог с обеими сторонами, пытаясь приблизить их к миру. Президент заявил, что решение сведение этого конфликта в победе или поражению одной из сторон не является решение проблемы, необходимы переговоры и дипломатия.

Турецкий лидер также скептически отнесся к «стратегии союзников» по Североатлантическому альянсу, которая включает долгосрочную военную поддержку Украины. Он считает, что конфликт принёс Украине больше вреда, чем пользы.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 3 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине. По словам турецкого лидера, может быть достигнут справедливый мир, который устроит обе стороны конфликта.

Позднее в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС президент Турции заявил об угрозе распространения конфликта на Украине на глобальном уровне.

4 июля Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

Ранее он поблагодарил Анкару за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 июля напомнил, что Киев отвергает любой диалог с Москвой, поэтому ни президент Турции, ни кто-либо ещё не могут быть посредниками между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина решительно отвергла мирный план президента России.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.