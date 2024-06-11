Москва, 11 июня, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Москва благодарна Анкаре за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса. Об этом 11 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Кремле.

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Бабушкин

«Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», — сказал Путин.

Он также поблагодарил Фидана за поддержку переговорного процесса и предоставление стамбульской площадки для переговоров по урегулированию кризиса.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин встретился с Фиданом в Кремле. Он заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС, и добавил, что Москва будет всячески поддерживать стремление Анкары быть вместе со странами объединения.

Также российский лидер заявил, что планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле в Астане. Он отметил, что там будет возможность встретиться и обсудить все вопросы.