Астана, 4 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Астане заявил об угрозе распространения конфликта на Украине на глобальном уровне. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, отметив, что также в процессе встречи лидеры обсуждали конфликт на Украине.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого», — указано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

Ранее президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин предметно обсудили области урегулирования конфликта на Украине.