Москва, 4 июля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо ещё не могут быть посредниками между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, потому что Киев отвергает любой диалог с Москвой, заявил 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«В настоящий момент Эрдоган не может быть посредником, потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина решительно отвергла мирный план президента России Владимира Путина. Поэтому, добавил Песков, в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не могут быть посредниками в переговорах.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил, что окончательное завершение конфликта на Украине только с помощью посредников вряд ли возможно.

3 июля во время встречи с Путиным в Астане президент Турции заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине.