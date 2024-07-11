Москва, 11 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в московской церкви, направят на принудительное лечение. Соответствующее постановление направила в суд Зюзинская межрайонная прокуратура.

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«Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 20-летнего мужчины», — заявили в пресс-службе ведомства.

Его обвинили по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений). Экспертная комиссия установила, что мужчина страдает временным психическим расстройством и не осознаёт характер и общественную опасность своих действий. Ему необходимо принудительное лечение в медицинской организации в условиях стационара, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, задержанный днём 18 июня с целью оскорбления чувств православных верующих потушил свечи в московской церкви и применил насилие в отношении прихожанки храма. Позже злоумышленника задержали, с ним провели следственные действия, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Суд по ходатайству следователей арестовал мигранта до 18 августа.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.