Москва, 19 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который потушил свечи и напал на прихожанку в одном из храмов на юго-западе Москвы. Об этом 19 июня сообщили в столичном управлении СКР.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, днём 18 июня мужчина с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего напал на прихожанку.

В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Управление МВД по Московской области 18 июня сообщило, что по итогам длившегося в течение недели первого этапа операции «Нелегал-2024» из России будет выдворено более 1,5 тыс. мигрантов. Всего было возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране было составлено свыше 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности — более 800.