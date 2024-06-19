Москва, 19 июня, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Суд по ходатайству следователей арестовал гражданина Таджикистана, который потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, до 18 августа, сообщила пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в совершении противоправных действий в церкви на юго-западе Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года», — сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, задержанный днём 18 июня с целью оскорбления чувств православных верующих потушил свечи в московской церкви и применил насилие в отношении прихожанки храма. Позже злоумышленника задержали, с ним провели следственные действия, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

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