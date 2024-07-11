Москва, 11 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. России необходимо сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился её исчезновением. Об этом 11 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Petrov Sergey/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

В своём Telegram-канале политик процитировал фрагмент декларации саммита НАТО, принятой в Вашнигтоне, о поддержке альянсом Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

По словам Медведева, очевидным выводом из этого должно стать то, что России нужно сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в альянс закончился либо исчезновением этой страны, либо исчезновением блока.

«А лучше — и того, и другого», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июля НАТО опубликовало итоговую декларацию участников саммита альянса. В числе прочего в ней есть тезис о «необратимости» вступления Украины в блок. Вместе с тем уточняется, что сейчас НАТО не готово направить Украине прямое приглашение в блок, в том числе и из-за отсутствия полного согласия среди его стран-членов.

Ранее в этот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что вступление Украины в НАТО невозможно, так как оно будет означать прямой конфликт с Россией. По его словам, вопрос о членстве Украины в альянсе нужно решать на условиях консенсуса, как это предусмотрено уставом блока.

Старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер 9 июля признал, что в НАТО нет консенсуса по вопросу о членстве Украины. Он напомнил, что Швеция и Финляндия годами проводили реформы для получения приглашения в альянс.

Президент Польши Анджей Дуда 8 июля также признал, что в НАТО нет единого мнения о членстве Украины в блоке. Вместе с тем польский лидер призвал союзников продолжать предпринимать шаги, чтобы «путь Украины в НАТО был необратим».

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых Москва готова вести переговоры об урегулировании украинского конфликта. Глава государства уточнил, что Киев должен вывести все войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей и отказаться от планов по членству в НАТО.