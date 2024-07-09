Вашингтон, 9 июля, 2024, 03:23 — ИА Регнум. В НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Командование НАТО отвечает за поддержку Украины, в том числе в военной подготовке, координации и логистике, что станет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля», — указал он в ходе брифинга 8 июля.

Карпентер отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса, такие как Швеция и Финляндия, годами проводили реформы, необходимые для получения возможности на вступление в НАТО.

Ранее о том, что среди стран — членов НАТО нет единого мнения о членстве Украины в альянсе, высказался президент Польши Анджей Дуда. При этом он призвал союзников продолжать предпринимать шаги, направленные на то, чтобы «путь Украины в НАТО был необратим».

Как передавало ИА Регнум, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля, будет объявлено о планируемых долгосрочных соглашениях с Украиной, включающих финансовую поддержку, военную подготовку, логистическое и техническое обеспечение. Как отмечало американское издание The New York Times, подобные меры альянс, неоднократно отвергавший возможность вступления Украины в НАТО, намерен предложить Киеву, чтобы успокоить Владимира Зеленского.

7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что никто не давал Украине обещаний, что она вступит в НАТО через 10 лет. По данным портала Euractiv, страны альянса до сих пор не придумали формулировку, как в итоговом документе после саммита в Вашингтоне в очередной раз пообещать Украине членство, не называя при этом конкретных сроков.

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что украинские власти, в частности, должны вывести войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.