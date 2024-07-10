Будапешт, 10 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Вхождение Украины в НАТО невозможно. Если Киев примут в альянс, это будет означать прямой конфликт с Россией, сообщил 10 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

На фоне обсуждений промежуточных итогов саммита НАТО, который второй день продолжается в Вашингтоне, Сийярто заявил, что о членстве Украины в альянсе «фактически не может быть и речи». Вопрос обсуждается, но Киев не приглашают.

«Если бы Украину приняли в НАТО, мы бы практически жили в условиях постоянной, открытой и крайне опасной угрозы войны, поскольку членство Украины в НАТО предвещало бы прямую конфронтацию между НАТО и Россией», — заявил Сийярто.

В дальнейшем вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать на условиях консенсуса, как это предусмотрено уставом альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пока не пригласили в НАТО, потому что члены альянса ещё не решили, как поделить страну. Российский дипломат сравнила Украину с пирогом, который хотят разрезать члены НАТО.

Кроме того, страны НАТО опасаются, что им придётся оказывать Киеву военную помощь, а также вкладывать новые финансовые средства, добавила российский дипломат.

Киев 30 сентября 2022 года официально подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Вопрос находится на стадии обсуждения. Старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил 8 июля об отсутствии консенсуса в НАТО по вопросу членства Украины.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита в Вашингтоне, на который пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что Украине никто не обещал, что её в течение десяти лет примут в НАТО. Он назвал победу в конфликте с Россией одним из условий для её вступления в альянс.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из условий для начала переговоров по мирному урегулированию.