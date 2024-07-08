Варшава, 8 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Среди стран — участниц НАТО нет единого мнения о членстве Украины в альянсе. Об этом 8 июля заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе открытия заседания Совета национальной безопасности, которое посвящено предстоящему саммиту блока в Вашингтоне, его слова процитировала пресс-служба.

Newspix/ABACA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда

Как отметил Дуда, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, в последнее время всё свидетельствует о том, что Киеву не удастся получить то, чего он добивался для украинской стороны в последние месяцы и за год от последнего саммита НАТО.

«Тут нет единства в альянсе», — сказал он.

При этом президент Польши добавил, что в альянсе существует убеждённость в том, что этот процесс нужно продолжать, для чего, по его утверждению, нужно сделать так, чтобы «путь Украины в НАТО был необратим». Дуда также заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне примут ряд решений по «укреплению Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине никто не обещал, что она вступит в НАТО именно через 10 лет. По его словам, предварительным условием для этого для Киева станет «победа» в конфликте с Россией. До этого Столтенберг заявил, что надеется на вступление Украины в альянс в течение следующего десятилетия.

Ранее в этот же день портал Euractiv написал, что государства альянса всё ещё не придумали формулировку в итоговом документе саммита в Вашингтоне, чтобы в третий раз пообещать Украине членство и не назвать конкретных сроков. Отмечалось, что официальная линия блока заключается в том, что Украина присоединится к альянсу «когда-нибудь» и не во время боевых действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 июля назвал генсека НАТО честным человеком и «молодцом» за его слова о возможности вступления Украины в альянс. Политик подчеркнул, что к этому времени ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах.