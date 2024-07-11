Москва, 11 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. России нужно думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. Об этом 11 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита альянса в Вашингтоне.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Он отметил, что Москва видит решение НАТО по созданию логистических хабов в причерноморских городах и по открытию дополнительных точек в Европе. Представитель Кремля обратил внимание, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону российских границ.

Песков также подчеркнул, что альянс преследует одну из главных целей — подавление России и нанесение ей стратегического поражения.

«Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это всё потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона глубоко анализирует принятые НАТО решения и состоявшиеся дискуссии, а также изучает текст декларации саммита альянса.

Как передавало ИА Регнум, в декларации саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что альянс планирует продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах. Члены военного блока заявили о намерении продолжить отслеживание ситуации в Черноморском регионе, уделяя отдельное внимание возможным угрозам безопасности НАТО.

В совместной декларации страны НАТО также призвали весь мир отказаться от поддержки России в любом виде, поскольку сотрудничество с РФ якобы продлевает боевые действия в зоне конфликта на Украине.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.