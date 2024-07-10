Вашингтон, 10 июля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах. Об этом говорит в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной 10 июля на официальном сайте альянса.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО 75 лет

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (СДК). Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе», — говорится в документе.

Согласно тексту декларации, страны — члены Североатлантического альянса также заявили о приверженности продолжить отслеживание ситуации в Черноморском регионе, уделяя отдельное внимание возможным угрозам безопасности НАТО.

Кроме того, НАТО продолжит сближение со странами Индо-Тихоокеанского региона, играющего особую роль в евроатлантической безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в совместной декларации страны НАТО также призвали весь мир отказаться от поддержки России в любом виде, поскольку сотрудничество с РФ якобы продлевает боевые действия в зоне конфликта на Украине.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.