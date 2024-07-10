Вашингтон, 11 июля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс призвал весь мир не поддерживать Россию в любом виде, свидетельствует подписанная странами НАТО совместная декларация.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи… России», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, члены НАТО в этой декларации осудили те государства, которые помогают России. Страны альянса считают, что такая деятельность якобы продлевает боевые действия в зоне украинского конфликта.

Государства Североатлантического альянса также договорились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с РФ. Результаты указанной работы они представят к следующему саммиту организации.

В документе утверждается, что НАТО будто бы не стремится к конфронтации с Москвой и якобы не угрожает России.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня в газете «Нодон синмун» вышла статья президента РФ Владимир Путин, который написал, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине. Он отметил, что эти страны открыто заявляют, что их целью является нанесения России стратегического поражения. Он добавил, что Запад раз за разом отвергал все попытки мирного урегулирования ситуации в прошедшие годы.

В конце июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные государства фактически вовлечены в украинский конфликт, несмотря на то что у них нет для этого никаких оснований.

10 июля стало известно, что страны НАТО в ходе саммита в Вашингтоне собираются объявить о планах ежегодно выделять минимум 40 млрд евро на военную помощь ВСУ. Саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса, проходит с 9 по 11 июля.