Москва, 18 июня, 2024, 01:40 — ИА Регнум. США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. Об этом написал президент Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в КНДР, полный текст которой разместили на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе», — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все эти годы раз за разом отвергались все попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем вопросам, заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Москва и Пекин выступают против шагов, которые затягивают разрешение конфликта на Украине и ведут к его эскалации. Об этом говорилось в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам визита российской делегации в Китай в мае. Стороны также призвали не допустить перехода ситуации на Украине в неконтролируемую фазу и назвали диалог оптимальной формой урегулирования конфликта. Они подчеркнули важность устранения первопричин конфликта и соблюдения принципа неделимости безопасности.

Президент России Владимир Путин 18 июня отправится в Северную Корею с двухдневным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Российский лидер не посещал Северную Корею с 2000 года. Тогда в Пхеньяне состоялась его встреча с Ким Чен Иром, занимавшим на тот момент пост главы КНДР.