Шебекино, Белгородская область, 11 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В результате удара Вооружённых сил Украины по городу Шебекино получили ранения семь мирных жителей, сообщил 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин», — написал глава региона.

Он отметил, что одну женщину с осколочным ранением бедра и голени бригада скорой доставит в городскую больницу №2 города Белгорода. Вторую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями лица, руки и грудной клетки на скорой направили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и после осмотра продолжат лечение амбулаторно, добавил Гладков.

По его информации, администрация приступила к подомовому обходу. Уже зафиксировали повреждения в двух соцобъектах и трёх коммерческих объектах. Повреждения получили 15 автомобилей, в трёх многоквартирных домах выбило окна, есть повреждения у фасадов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате предыдущей атаки ВСУ на город один человек погиб и ещё трое получили ранения. Дроны атаковали легковые автомобили.

Гладков утром 11 июля рассказал об одном погибшем и 14 раненых в результате атаки ВСУ на Белгородскую область 10 июля. Погиб житель Шебекино. Также атаке подвергся Грайворон.

Вечером губернатор сообщил, что ВСУ атаковали в Белгородской области ещё по меньшей мере три населённых пункта, в том числе посёлок Красное в Шебекино, сёла Байцуры и Зозули в Борисовском районе.