Грайворон, Белгородская область, 11 июля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали город Грайворон в Белгородский области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил 11 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом ВСУ сбросили с дронов два взрывных устройства на парковку рядом с многоквартирным домом. В результате указанных действий получили повреждения два автомобиля.

Кроме того, из-за атаки остались без света одна из улиц Грайворона в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. Губернатор добавил, что власти уточняют информацию о последствиях ударов.