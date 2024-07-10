Белгород, 10 июля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали ещё по меньшей мере три населённых пункта Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом 10 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё несколько населённых пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Пострадавший получил проникающее ранение поясничной области, а также осколочные ранения головы и руки. Его медикам передали бойцы самообороны. Мужчину направили в областную клиническую больницу.

Ещё одним местом атаки стало село Байцуры в Борисовском районе. Здесь дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал во дворе частного домовладения. Из-за этого выбило окна и повредило легковой автомобиль.

Дрон-камикадзе украинской армии также ударил по селу Зозули, где загорелся комбайн, стоящий на стоянке. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Гладков добавил, что сведения о последствиях атак уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что в городе Грайвороне Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дронов-камикадзе украинских войск. Медики выявили у него баротравму и осколочные ранения шеи.

Вечером 10 июля Минобороны РФ проинформировало об уничтоженном в Белгородской области беспилотнике, которым ВСУ пытались ударить по объекту на территории России.