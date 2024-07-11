Шебекино, Белгородская область, 11 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино, сообщил 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

БПЛА атаковали село Ржевка в Шебекинском городском округе.

«Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина», — сообщил Гладков.

Он отметил, что трое мирных жителей получили ранения в результате атаки ещё одного FPV-дрона на легковую машину. Двоих госпитализировали с осколочными ранениями спины, третий сам обратился за медицинской помощью с баротравмой и ушибом поясницы.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков утром 11 июля рассказал об одном погибшем и 14 раненых в результате атаки ВСУ на Белгородскую область 10 июля. Погиб житель Шебекино. Также атаке подвергся Грайворон.

Вечером губернатор сообщил, что ВСУ атаковали в Белгородской области ещё по меньшей мере три населённых пункта, в том числе посёлок Красное в Шебекино, сёл Байцуры и Зозули в Борисовском районе.