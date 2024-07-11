Белгород, 11 июля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Один человек погиб и 14 получили ранения за минувшие сутки в Белгородской области, сообщил 11 июля губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Самое тяжёлое — 14 раненых, один человек погиб», — сообщил Гладков.

Он отметил, что за день в регионе зафиксировано 40 атак БПЛА, восемь обстрелов, пострадали десять многоквартирных домов, 19 частных домов получили повреждения.

Губернатор подчеркнул, что в этих условиях очень своевременна поддержка со стороны президента, по поручению которого в пансионатах и санаториях страны для белгородцев выделили шесть с половиной тысяч мест.

«Сейчас отдыхает 1400 жителей Белгородской области в Туапсе, в Анапе, в Тульской области и в Крыму», — отметил Гладков.