Шебекино, Белгородская область, 10 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по городу Шебекино погиб человек, ещё семь мирных жителей получили ранения, написал 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — сообщил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он сообщил, что в результате удара по Шебекино получили ранения шесть мужчин и одна женщина.

Троих госпитализировали в горбольницу Белгорода с различными осколочными ранениями. В областную клиническую больницу на скорой увезли мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти.

Кроме того, в Шебекинскую районную больницу самостоятельно обратились женщина с осколочными ранениями мягких тканей грудной клетки и двое мужчин, которых ранило в бедро.

Также глава региона сообщил о повреждениях, которые зафиксированы в городе после атаки украинской армии. Пострадали три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов. Кроме того, повреждение получило промышленное предприятие.

В результате нанесённого ВСУ удара 20 автомобилей получили повреждения. Один загорелся, пожар оперативно потушили, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков написал в Telegram о ранении, полученном мирным жителем в результате атаки дрона украинской армии на Грайворон. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями шеи и баротравмой. Ещё один беспилотник ВСУ взорвался на парковке социального объекта. В результате никто не пострадал, повреждения получили четыре автомобиля.

Министерство обороны России утром 10 июля сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать российскую территорию беспилотниками самолётного типа. Один из дронов российские силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской, другой — Воронежской области.